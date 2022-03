Il ne s’agissait pas de « contrôle » à proprement parler, mais plus d’une « optimisation » de la traction. Avec le Manettino de la voiture en mode « Race », la 430 Scuderia donne au conducteur une confiance totale en entrée et en sortie de virage. Elle minimise le sous-virage et maximise les sollicitations, tandis que l’E-diff et le système de traction fournissent conjointement et harmonieusement une sortie de virage vigoureuse à plein régime.

Pour les pilotes essayeurs de l’époque, c’était si parfait que cela semblait presque surréaliste. Cela semblait être un moment décisif dans l’évolution des voitures de route Ferrari, et ce fut le cas. Vint ensuite la 458 Speciale, la dernière et la plus puissante Ferrari à moteur atmosphérique V8 central qui s’inscrit dans cette lignée légendaire de voitures de course.