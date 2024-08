En fait, il y a 30 ans, Ferrari a construit une voiture de course sportive très performante avec laquelle de nombreuses équipes privées ont couru. C’est l’histoire de la F333 SP, la Ferrari oubliée.

Comme il sied à une Ferrari orpheline, son parcours est atypique. C’était l’idée originale de Gianpiero Moretti, fondateur des volants Momo. Pilote de course couronné de succès aux États-Unis, il a convaincu la direction de Ferrari de construire un sport-prototype pour le nouveau championnat nord-américain IMSA World Sports Car. Ferrari en Amérique du Nord a appuyé cette idée, et c’est ainsi que le premier sport-prototype de course de Ferrari est né en 20 ans.

Il s’adressait aux équipes privées, qui l’accueillirent avec beaucoup d’enthousiasme. Ferrari a vendu un pack tout compris comprenant l’assistance technique d’usine et les pièces de rechange. La puissance était délivrée par un V12 performant et à haut régime basé sur la F1, que l’on retrouvera plus tard dans la future hypercar F50. Avec une cylindrée unitaire précise de 333,09 cm3 (d’où le nom de la F333 SP), le moteur développait 650 ch à un régime rugissant de 9 000 tr/min. Le châssis était une monocoque en fibre de carbone et en aluminium en nid d’abeille de dernière génération, dotée d’un triangle de suspension à ressort de type F1, tandis que la carrosserie du Spider biplace, perfectionnée en soufflerie, avait un petit air de la 312 PB précédente.