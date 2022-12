Ferrari 499P : le retour

Au cours de la manifestation, alors que les mécaniciens remettaient en état une ancienne F1 de Schumacher quelques portes plus loin, on nous a demandé de prendre place en face de la nouvelle voiture.

Une fois le capot soulevé, il nous a fallu un certain temps pour comprendre ce que nous regardions. Conçue et créée selon les nouvelles règles de l’Hypercar 2023, la forme de la 499P est dictée en grande partie par des critères aérodynamiques et techniques. Elle ressemble en tous points à une voiture de course sur longue distance née dans le futur.

Il est important de noter que l’équipe du Centro Stile de Ferrari a participé à la conception de la voiture, en ajoutant suffisamment d’éléments graphiques à la silhouette ailée de la 499P pour qu’elle ressemble à une authentique Ferrari. Cette voiture essentiellement rouge est parée d’une bande jaune, qui confirme bien que Ferrari, une entreprise ancrée dans le futur, se targue de posséder sans conteste la plus longue l’histoire en compétition de tous les temps : c’est un clin d’œil à la magnifique 312P de 1973. Et sa nomenclature n’est pas en reste. Le nombre 499 fait référence à la cylindrée unitaire de son moteur, tandis que la lettre P signifie Prototype. D’une certaine manière, cela suffit à faire disparaître un demi-siècle d’attente d’un seul coup.

La nouvelle voiture est propulsée par un moteur basé sur le V6 biturbo de 2,9 litres, identique à celui monté sur la toute dernière 296 GT3, développant une puissance maximale de 500 kW (680 ch). S’y ajoute un système de récupération d’énergie (ERS) relié à l’essieu avant et alimenté par un système de freinage électrique. L’ERS a une puissance de 200 kW et sa batterie exploite le savoir-faire que Ferrari a acquis au long de sa grande expérience en F1.