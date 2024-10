La Ferrari F80 est une voiture venant du futur

Les participants à l’événement ont pu admirer la F80 exposée ainsi que les Ferrari du passé et les deux 499P engagées dans le Championnat du monde d’endurance et vainqueurs des 24 Heures du Mans en 2023 et 2024, la 296 GT3 et les 296 Challenge vedettes du Ferrari Challenge.

Le dimanche, la supercar a défilé sur la piste aux côtés des 499P et des 296 GT3 protagonistes de la saison et de tous les modèles des programmes exclusifs Corse Clienti non en compétition.

Le lien avec la course est remarquable, le groupe motopropulseur est en partie issu de celui utilisé par la 499P, vainqueur des 24 Heures du Mans en 2023 et 2024. L’e-turbo (MGU-H) et de nombreux concepts aérodynamiques sont en revanche empruntés à la Formule 1. Un concentré de technologie qui a permis d’atteindre 1 050 kg de charge verticale à 250 km/h grâce à la synergie entre l’aileron arrière actif, le plancher et l’S-Duct avant qui renferme un aileron à trois éléments.