La magie du Mans

C’est au Mans que Ferrari acquit une notoriété mondiale. En effet en 1949, la nouvelle firme de voitures de sport d’Enzo Ferrari signa le premier Mans d’après-guerre. Les cicatrices du conflit mondial étaient encore visibles. Par exemple, une partie du terrain extérieur était toujours interdite, par crainte des mines terrestres.

La 166 MM victorieuse était une petite voiture par rapport aux standards des vainqueurs des précédentes éditions du Mans et possédait une cylindrée de seulement 1 995 cm3, la plus petite qui ait jamais remporté la course. Pourtant ce fut le premier V12 à s’adjuger le titre : les autres voitures gagnantes étaient généralement propulsées par des moteurs à quatre et six cylindres de plus grande capacité.

La 166 MM posa les bases des Ferrari à venir et des futures gagnantes du Mans. Son V12 deviendra la signature de Ferrari. On retrouvera dans chacune des voitures ayant goûté à la victoire sa carrosserie légère et aérodynamiquement efficace.