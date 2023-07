Une victoire illustre à l’honneur

À 11h30, les 499P n°50 et n°51 ont allumé leur moteur sur la Piazza Giovanni Agnelli, au cœur du vaste siège de Ferrari, et sont passées sous l’arche de la via Abetone Inferiore, la célèbre entrée par laquelle les voitures et les personnalités les plus illustres du Cheval cabré sont passées avant elles.

Puis elles ont poursuivi jusqu’à la base GT Sporting Activities et Scuderia Ferrari située à côté du circuit de Fiorano, où l’impressionnante 499P a été développée. Les Hypercars, avec Pier Guidi, Calado et Giovinazzi à leur bord, ainsi que leurs coéquipiers Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen (qui ont signé le meilleur chrono et remporté l’Hyperpole lors du week-end victorieux au Mans), ont ensuite roulé dans les rues de Maranello sous les acclamations des tifosi et des admirateurs, qui agitaient des drapeaux rouges et jaunes et tendaient le cou et les appareils photo pour immortaliser un moment que la ville n’est pas prête d’oublier.

Le cortège est passé par les rues Villeneuve, Dino Ferrari et Fornace, empruntant le rond-point du Cheval cabré avant de remonter la rue Abetone Inferiore et de revenir par l’entrée historique de Ferrari.