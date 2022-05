Heureusement, Luigi Chinetti n’était pas en reste au volant. En 1931, il établit un record de vitesse, parcourant 5000 miles en 33 heures, 6 minutes et 28 secondes à une vitesse moyenne de 150,9 km/h. Il mit sa bravoure à l’épreuve dans des courses d’endurance ; entre 1932 et 1934, il remporta deux fois les 24 Heures du Mans et termina une fois deuxième de l’épreuve. Il participa également à la Carrera Panamericana (surnommée la course la plus dangereuse du monde) et gagna deux fois les 12 heures de Paris.





Désormais en Amérique, ayant accès à toutes les nouvelles Ferrari de course dont il avait besoin, Chinetti créa son entreprise en dénichant des modèles de compétition du Cheval cabré et en les inscrivant à des courses d’endurance pour le compte de ses clients, allant souvent jusqu’à engager de véritables pilotes pour garantir le meilleur résultat possible.