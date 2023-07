Repousser les limites

La SF90 XX Stradale reste une voiture de route, mais avec toute l'intensité visuelle et l'intelligence technique d'une voiture de piste. Outre canaliser le savoir-faire F1 et GT, elle est aussi le fruit du Programme XX client Ferrari, axé depuis longtemps sur la piste. C'est une symphonie de prises d'air, de conduits, de diffuseurs et peut-être surtout d'ailerons.

L'arrière présente un nouveau profil à « queue longue » et se caractérise par son design « trimaran ». Sa configuration multicouche souligne la largeur et l’assiette de la voiture. On retrouve des diffuseurs arrière plus imposants, derrière les roues, ainsi que deux sorties d'échappement centrales. Les prises d'air des intercoolers des turbos sont également plus grandes et canalisent l'air de manière encore plus efficace.

Mais l’aspect qui alimentera un million de recherches sur Internet est l'énorme aileron arrière fixe, le premier sur une Ferrari homologuée pour la route depuis l’emblématique F50 de 1995. Au lieu des doubles feux arrière de la SF90 Stradale, la SF90 XX Stradale est dotée d'une barre lumineuse. À noter également un autre becquet « soufflé », similaire à celui du modèle actuel, qui fonctionne en tandem avec un concept aérodynamique actif appelé « Gurney shut-off ». La nouvelle forme de l’aileron s’inspire de la nécessité de gérer le champ de pression créé par la manière dont il interagit avec le shut-off gurney plus petit. Il existe deux configurations : LD (Low Drag), qui minimise la traînée pour améliorer les performances en ligne droite, et HD (High Downforce), qui génère 315 kg de déportance à 250 km/h, au profit de la vitesse et de la stabilité sans précédent en virage.