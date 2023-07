DES PERFORMANCES INCOMPARABLES

La SF90 XX Spider offre les performances aérodynamiques les plus efficaces des modèles homologués pour la route Ferrari, comparables uniquement à celles du bolide LaFerrari. Elle double la déportance maximale de la SF90 Spider, ce qui améliore l’adhérence et permet d’obtenir un temps au tour nettement plus rapide sur le circuit de Fiorano. Fruit de l’inestimable expérience de Maranello en matière de course, ce résultat a été obtenu en repensant la gestion des flux de refroidissement des composants thermiques et électriques, ainsi que le compartiment moteur.