UNE SCULPTURE EN MOUVEMENT

En termes de style, le modèle SF90 XX Stradale intègre les principes techniques fondamentaux de la SF90 Stradale et les amène à un niveau supérieur. En ce qui concerne sa conception, il s’agit en tous points d’un véhicule XX : ses caractéristiques, fruits d’un langage plus incisif et plus radical sont ainsi toujours plus extrêmes. Les éléments esthétiques du modèle SF90 XX Stradale ont été pensé pour mettre en valeur ses caractéristiques de performance dignes d’un pur-sang, tout en conservant les lignes épurées et les formes de ses prédécesseurs.