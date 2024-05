CORSE CLIENTI

Von den F1 Clienti-Rennwagen zu den Prototypen in limitierter Ausgabe beim XX Programme, vom Sport Prototipi Clienti-Programm zur Ferrari Challenge, dem Markenpokal, wo das Überholen im Vordergrund steht: Nehmen Sie an vorderster Front an den Racing-Aktivitäten auf den ikonischen Rennstrecken rund um den Erdball teil.