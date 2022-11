Der zweite Tag der Tour war mehr auf das Fahren ausgerichtet. Um 9.30 brach die Gruppe zu einer 45 km langen Tour in Richtung Norden auf. Der erste Halt war eine Kaffeepause in Los Enamorados, einem bezaubernden Ort im Hafen von Portinatx mit einem wunderschönen Leuchtturm. Nach weiteren Fahrkilometern wartete ein Mittagessen in einem der besten Restaurants Ibizas am Atzaro Strand, sowie Yoga am Meer am Nachmittag.

Am letzten Tag endete die Inselrundfahrt schließlich mit flotten 55 Kilometern, dem Dröhnen der V12-Motoren, das über die Hügel hallte, und der Ferrari-Karawane, die für spektakuläre Farbtupfer in der sonnenverwöhnten Landschaft sorgte, als die Fahrerinnen ihre Autos elegant die Route entlang lenkten. Die Tour endete dann mit einem Mittagessen in Fincadelica, einem 300 Jahre alten Bauernhof auf 8 Hektar Fläche mit einem Markt und biodynamischen Produkten, die auf dem Grundstück angebaut werden.