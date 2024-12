Wie der Kaffee am Morgen

Als einer der erfolgreichsten Filmemacher Hollywoods hat er Kinofilme, TV-Serien und Dokumentationen gedreht, etwa „What's My Name“ über Muhammad Ali sowie – demnächst im Kino – über Michael Jackson und Nelson Mandela. Er hat bereits mit Kalibern wie Denzel Washington (Protagonist der Equalizer-Trilogie; außerdem gewann er 2002 den Oscar als bester Hauptdarsteller für „Training Day“), Mark Wahlberg („Shooter“), Gerard Butler („Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr“), Jake Gyllenhaal („Southpaw“) zusammengearbeitet, um nur ein paar Namen auf seiner schier endlosen Liste zu nennen.