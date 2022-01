Meine Frau und ich haben zusammen an vielen lustigen Veranstaltungen teilgenommen, wie dem Corso Pilota on Ice in Neuseeland - wo wir mit dem Ferrari GTC4Lusso, der von Ferrari Neuseeland geliehen war, auf dem Eis gefahren sind - und dem Universo Ferrari in Maranello im Jahr 2019. Was für Erinnerungen ...





Seit 2019 nehme ich auch an der Ferrari Challenge teil. In meinem ersten Rennen, in Melbourne 2019, habe ich die Pole-Position geholt, was mich direkt von der Coppa Shell AM-Klasse in die Coppa Shell-Klasse katapultiert hat. Der ultimative Preis - für mich - wäre der Sieg bei den Finali Mondiali in Italien. Aber das ist ein Traum. Aber das gilt im Grunde für meine ganze Ferrari-Geschichte: eine Geschichte von Träumen, die wahr werden.