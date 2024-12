Vorgeschmack auf das Cavallino

Seit der Gründung im Jahre 1950 spielt das legendäre Ristorante Cavallino in Maranello eine bedeutende Rolle in der Geschichte von Ferrari. Noch heute leben die Träume und Erfolge, die Enzo Ferrari einst als Inspiration für seine zukunftsweisende Vision dienten, im Restaurant weiter. Die Räume sind mit einer Sammlung von Erinnerungsstücken und Raritäten des Rennsports aus den Archiven des Unternehmens dekoriert und gewähren so Fans, Liebhabern und Besuchern aus aller Welt einen einzigartigen Einblick in die Ferrari-Legende.