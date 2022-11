In diesem 25. Jahr der Gran Turismo™-Videospiele wurde Ferrari vom Gründer der Erfolgsserie, Kazunori Yamauchi, beauftragt, „Ihre Interpretation des idealen GT für uns zu entwerfen“. Das Ergebnis ist umwerfend und wird sicherlich einer der beliebtesten Wagen im Spiel sein.





Der Vision Gran Turismo ist auf außergewöhnliche Aerodynamik ausgelegt: Der Heckflügel, der Diffusor und die Lüftungsöffnungen an den Radhäusern wurden sorgfältig entworfen, um so viel Abtrieb wie möglich zu erzeugen. Ein 3-Liter-V6-Hybridmotor sorgt in Kombination mit drei Elektromotoren für eine enorme Leistung von 1356 PS.





Im Inneren des Fahrzeugs steht der Fahrer im Mittelpunkt, während hochtechnologische, transparente Materialien die durchsichtige Motorverkleidung mit der komplexeren Zusammensetzung der ausgestellten Lenkradkomponenten widerspiegeln.