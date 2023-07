Durch die Farbe vereint

Text: Gianemilio Mazzoleni Fotos: Stephan Bauer



Zwei revolutionäre Ferraris, die über 60 lange Jahre hinweg durch dieselbe unverwechselbare Farbe vereint werden. Es ist ein farbiger Faden, der sich durch mehr als ein halbes Jahrhundert technischer und technologischer Entwicklung zieht und auch die Erinnerungen von Piero Ferrari zusammenhält.

Der Farbton, den er für seinen personalisierten Purosangue gewählt hat, heißt Verde Dora – Dora Grün – und ist die Farbe des 400 Superamerica, der seinem Vater Enzo gehörte. Diese besonders ungewöhnliche Farbe hat sich deutlich in die Erinnerungen an seine Jugend eingeprägt, obwohl er sich an das Auto selbst kaum erinnern kann. So hat der Wagen, den Enzo Ferrari zwischen 1961 und 1962 besessen und gefahren hat, eine ziemlich rätselhafte Geschichte.