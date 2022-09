Maranello, Sommer 2022 – Der Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat eine besondere Vorliebe für Pasta, vor allem für Spaghetti. Tatsächlich hat er vor ein paar Jahren gelernt, sie nach Carbonara-Art zuzubereiten.

In der vergangenen Saison kochte er das berühmte Rezept bei einer der beliebten C2 Challenges des Teams, nur dass er die Spaghetti durch eine kürzere Nudelsorte ersetzte. So ging der Sieg an seinen Teamkollegen Carlos Sainz, dessen Gericht als bestes gekürt wurde.