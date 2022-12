Wendepunkte: Ferrari-Revolutionen

Springen wir weitere zwei Jahrzehnte in die Zukunft, ins Jahr 2011, hatte diese Philosophie sich angepasst. Der FF war und ist ein fabelhaftes Beispiel für die ungewöhnliche, aber dennoch geniale Denkweise von Ferrari – ein „Shooting Brake“ mit enormer Vielseitigkeit.

Und der Purosangue fügt jetzt eine weitere Dimension hinzu und fährt sich immer noch wie ein echter Ferrari.

Seine Einführung ist interessant für Markenhistoriker auf der Suche nach kuriosen Parallelen. Der erste Ferrari, der mit einem Namen (ohne Bezug auf den Hubraum) verkauft wurde, war der Mondial 8, ein Viersitzer, der es schaffte, seinen Innenraum um eine Heckmittelmotorkonfiguration zu packen. Der 456 GT, ein weiterer Viersitzer, verfügte über einen V12-Frontmotor und eine hintere Transaxle. Im Jahr 1994 leistete der glorreiche F355 Pionierarbeit bei der Unterbodenaerodynamik in einem Straßenauto und führte drei Jahre später die halbautomatische Schaltwippenschaltung ein (sie war erstmals 1989 im Ferrari 640 Formel-1-Auto verwendet worden). Aktive Aerodynamik wurde 2002 mit dem Ferrari Enzo eingeführt; ein elektronisches Differential und der am Lenkrad montierte Manettino im Jahr 2004 am F430. All diese Errungenschaften revolutionierten die Leistung von Ferrari-Straßenautos und sorgten weltweit für Aufsehen. Und ist es wirklich schon fast ein Jahrzehnt her, dass Ferrari seine Hybridtechnologie erstmals am LaFerrari vorgestellt hat?

Tatsache ist, dass der Purosangue alles vereint, was Ferrari in den letzten 75 Jahren gelernt hat. Und er eröffnet ein ganz neues Kapitel.