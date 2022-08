In der Zwischenzeit fuhr Taruffi auf der Rennstrecke von Bremgarten in der Schweiz ein Ferrari 1-2 und bescherte dem Tipo 500 seinen ersten GP-Sieg. In der nächsten Runde in Spa in Belgien gab es ein weiteres 1-2. Ascari schlug seinen Teamkollegen Nino Farina um fast zwei Minuten.





Der französische GP erlebte ein Ferrari 1-2-3 und der britische GP ein Ferrari 1-2, wobei ein Cooper mit zwei Runden Rückstand auf den dritten Platz kam. Enzo Ferrari erkannte das Potenzial seines jungen Fahrers. Im folgenden Jahr saß dann Mike Hawthorn in einem Ferrari. Deutschland sah ein 1-2-3-4 für Ferrari, obwohl ein neuer Maserati Ascari in der Finalrunde in Monza herausforderte und dann Zweiter wurde, mehr als eine Minute hinter dem neuen Weltmeister.





Im folgenden Jahr, 1953, dominierten wieder Ferrari und Ascari.





Der quirlige Italiener - ein Sieger auf dem Motorrad, in der Formel 1 und im Sportwagen - war bekannt für seinen präzisen Rennstil und galt als einer der sichersten Fahrer in diesem gefährlichsten aller Jahrzehnte. Sein Vater Antonio war ebenfalls Rennfahrer gewesen und ein enger Freund von Enzo Ferrari. Er erlitt einen tödlichen Unfall, als er den französischen GP von 1925 anführte. Der kleine Alberto war damals gerade erst sechs Jahre alt.





Ascari verunglückte im Jahr 1955 tödlich bei einer Testfahrt in Monza unter Umständen, die bis heute ungeklärt sind. Er war 36, genauso alt wie sein Vater, als er starb.