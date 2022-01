So schön und schnell der Ferrari 156 F1 aus 1961 auch war, so kurz und erfolgreich war seine Renngeschichte. In nur einer Saison dominierte der leichte Wagen mit Heckmotor die Konkurrenz in fast jedem Rennen, gewann fünf seiner acht Einsätze, krönte Phil Hill zu Amerikas erstem Formel-1-Weltmeister, während er Ferrari die erste Konstrukteursweltmeisterschaft bescherte.





Er war auch Teil des letzten 1-2-3-4-Werksteam-Erfolgs (in Spa, Belgien, beim dritten Rennen der Serie) und ging in die traurige Geschichte des Rennsports ein, als der deutsche Fahrer Wolfgang von Trips bei einem tragischen Unfall in Monza ums Leben kam.