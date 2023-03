Die verborgenen Juwelen

Sie setzen sich ans Steuer, drücken den Startknopf und betätigen das Gaspedal. Das geschmeidige Dröhnen des Ferrari V12-Motors umgibt Sie. Dann stellen Sie den Motor ab und steigen aus, denn das Auto, in dem Sie sitzen, ist ein Ferrari-Prototyp. In der Tat gehören Sie zu einigen glücklichen Sammlern – von denen es immer mehr gibt –, die an einem der exklusivsten Special Sales-Programme von Maranello teilnehmen.





Das Ziel des 2002 gegründeten Special Sales-Programms ist das Vertiefen und Stärken der Beziehung zwischen Ferrari und jenen Kunden, die sich für das Sammeln von Ferraris interessieren oder die bereits Sammler sind und nach aufregenden neuen Möglichkeiten suchen, um ihre Ferrari-Garagen zu bereichern.





Das Programm ist ein wichtiger, aber nicht besonders bekannter Teil von Ferrari und bietet Kunden zusätzliche Möglichkeiten, tiefer in die Welt von Ferrari einzutauchen und der DNA der Marke noch näher zu kommen. Bei seiner Gründung ermöglichte Special Sales führenden Sammlern, ausgemusterte Formel-1-Rennwagen zu erwerben.