Doch innerhalb der Ferrari-Produktpalette kristallisierte sich bald eine Spitzengruppe heraus. Für viele sind heute Ferraris Gran Turismos mit V12-Frontmotor, allen voran der 812 Superfast, der ultimative Ausdruck der Kunst des Unternehmens. Die Wurzeln dieses Wagens liegen in den 1950er Jahren in den Modellen America, Superamerica und den ursprünglichen Superfast.

Eines der faszinierendsten Fahrzeuge, die jemals das berühmte Cavallino Rampante getragen haben, ist sicherlich der 410 Superfast, der 1956 auf dem Pariser Autosalon vorgestellt wurde. Wer sich mit Automobildesign beschäftigt, weiß, dass die großen amerikanischen Automobildesigner, Männer wie Harley Earl und Virgil Exner, von den Ereignissen in Italien stark beeinflusst waren und das Land regelmäßig besuchten.

Interessanterweise spiegelt Pininfarinas Ferrari 410 Superfast die amerikanische Faszination für Heckflossen und Chrom wider und experimentiert auch mit frühen aerodynamischen Ideen. Er beeindruckt mit zahlreichen Design-Highlights: Das Dach ist freitragend und die obere Struktur verzichtet auf die traditionellen A-Säulen, was für eine ganz besondere Fensterfront sorgt. Die hinteren Seitenverkleidungen sind mit doppelten Luftschlitzen auf beiden Seiten versehen. Außerdem war er mit einer markanten Ausbuchtung auf der Motorhaube, eingerahmten Scheinwerfern und verchromten Stoßstangenüberziehern gestaltet. Aber es sind die hinteren Radabdeckungen und die Heckflossen, die diesen besonderen Ferrari am meisten auszeichnen. Obwohl er auf einem Superamerica basierte, war sein Radstand 200 mm kürzer, und er war mit einem 60° 5,0-Liter-Rennsport-V12-Motor aus einem Ferrari 410 S-Rennwagen ausgestattet. So erreichte er die seinem Namen würdigen Geschwindigkeiten.