Der ultimative Motor

Ein V12-Motor weist gegenüber Motoren mit weniger Zylindern entscheidende Vorteile auf. Er ist wunderbar geschmeidig (seine Primärbalance ist perfekt, vor allem mit dem von Ferrari seit jeher bevorzugten 60-Grad-Winkel), kann eine hohe Drehzahl erreichen, ist leistungsstark, hat einen hervorragenden Sound, eine sehr sanfte Leistungsentfaltung und es ist stets ein Abenteuer, mit ihm zu fahren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Enzo Ferrari ein Befürworter war und dass die ersten Autos von Ferrari alle mit V12-Motoren ausgestattet waren. Sein größter Nachteil – die Komplexität – war nur eine weitere technische Herausforderung. Und die Kosten, das andere Hauptproblem, waren für Ferrari nie von Bedeutung.

Kein anderer Autohersteller ist so berühmt für seine V12-Motoren wie Ferrari. Doch das Unternehmen hat den V12 nicht erfunden. Diese Konfiguration wurde erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts in Rennbooten verwendet. In den 30er Jahren wurden V12-Motoren in die Luxusautos von Rolls-Royce, Hispano-Suiza, Lincoln und Cadillac eingebaut, da die Hersteller von der Laufruhe und Raffinesse des Motors überzeugt waren. Mercedes und Auto Union setzten in den GP-Rennen der Vorkriegszeit V12-Motoren ein, ebenso wie Alfa Romeo. In den Sportwagenrennen der Nachkriegszeit spielten die Motoren jedoch kaum eine Rolle, bis Ferrari mit seinem ersten Auto, dem 125 S aus dem Jahr 1947, das Potenzial dieses Formats demonstrierte. Schon bald gewann er Motorsportrennen gegen Maschinen mit weitaus größerem Hubraum.