Testa Rossa Awards Edition 2022

Das vergangene Jahr war hier keine Ausnahme: 60 Finalisten aus aller Welt strömten nach Maranello, um an der finalen Phase dieser globalen Challenge teilzunehmen und ihre Preise für ihre Leistungen in Kategorien wie Sales, After Sales und Marketing entgegenzunehmen.

Die Ferrari Academy erlaubt es den 5 Gewinnern, ihre offiziellen Trophäen jeweils ein Jahr lang zu behalten. Dann sind die Gewinner des nächsten Jahres an der Reihe. Außerdem erhielten sie maßstabsgetreue Nachbildungen der Trophäen, die sie dauerhaft behalten dürfen. Darauf prangt eine Plakette mit ihrem Namen, der Kategorie, in der sie gewonnen haben, und der Händlerniederlassung, in der sie arbeiten.

Nachdem frühere Zeremonien aufgrund der weltweiten Pandemie virtuell abgehalten werden mussten, waren alle froh darüber, dass die Auszeichnungen den glücklichen Gewinnern wieder höchstpersönlich in Maranello überreicht werden konnten.