Als Creative Director Rocco Iannone vor zwei Jahren zur Ferrari-Familie stieß, bestanden kaum Zweifel am Ausmaß der Aufgabe, die auf ihn wartete. Bei der Vorstellung der ersten Bekleidungs- und Accessoire-Kollektion von Ferrari am 13. Juni des vergangen Jahres war hingegen klar, dass ihm die Herausforderung, die Legende des Cavallino Rampante in eine starke, unabhängige Mode zu übersetzen, wunderbar gelungen war.