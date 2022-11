In der traditionellen Edo-Zeit – 1603-1867 – war es jedoch nicht so einfach, von Ost- nach Westjapan zu reisen. Sich auf der alten Tōkaidō-Route in Richtung Westen aufzumachen, blieb für viele Japaner ein Traum. Ein Ereignis, das zu einer Art Pilgerreise wurde, da der Große Schrein – Ise-jingū – südlich von Suzuka Amaterasu, der Urahnin der japanischen kaiserlichen Familie, geweiht ist.





Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass die Reise von Tokio nach Westen für Japaner schon immer eine besondere Bedeutung hatte. Die heutigen modernen Routen nach Suzuka stimmen perfekt mit jenen aus der fernen Vergangenheit überein. Das bedeutet, dass für Ferrari-Liebhaber in Japan auch die Fahrt zur Suzuka-Rennstrecke, wo die Formel-1-Rennen des Landes ausgetragen werden, eine besondere Bedeutung hat.





So versammelten sich an einem sonnigen Morgen Ende Juni etwa 77 Wagen des Cavallino Rampante in Tokio. Die Vorfreude ihrer stolzen Fahrer war groß und sie konnten es kaum erwarten, entlang der berühmten Tōkaidō-Route nach Westen aufzubrechen.