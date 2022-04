Nach 50 Kilometern voller ungebremster Emotionen erreichen wir Niebla. Die Stadt ist von mächtigen Mauern umgeben, die ihren historischen Charme bewahrt haben. Der perfekte Ort, um alle Technologien auf dem digitalen Armaturenbrett des Autos in Sicherheit auszuprobieren. Mit der Berührung eines Symbols oder einer Fingerbewegung hat man alles unter Kontrolle, ohne jemals die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. „Es dauert eine Weile, bis man mit den smarten Funktionen dieses Autos vertraut ist“, bemerkt Michelle. „Ich bin an Knöpfe und Schalter für bestimmte Funktionen gewöhnt. Aber sobald man den Dreh raus hat, wird es so selbstverständlich wie beim Smartphone.“





Die letzte Etappe unserer Reise ist Minas de Riotinto, wo sich die Straße zwischen kahlen Felsen und vereinzelten Bäumen in einer atemberaubenden Achterbahn hindurchschlängelt. In den Kurven kann der 296 GTB seine Stärken voll ausspielen.





„Den kurzen Radstand spürt man sofort, die Lenkantwort ist unmittelbar, das ist wirklich beeindruckend. Man hat das nötige Selbstvertrauen, um schnell zu fahren, weil das Auto einem folgt, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern“, sagt Michelle. „Ich kann es kaum erwarten, die Rennversion nächstes Jahr bei den GT- und den Challenge-Rennen zu testen. Mir scheint, dass sich Ferrari in eine sehr interessante Richtung bewegt.“