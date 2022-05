Als der Fahrer von AlphaTauri AF Corse, Nick Cassidy, das portugiesische Auftaktrennen der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) absagen musste, da er schon in der Formel E zugesagt hatte, bat das Team Sébastien natürlich, bei den Vorsaisontests dabei zu sein und die Gelegenheit zu nutzen, in Portimão zu fahren. Er enttäuschte nicht.





Sébastien fuhr an der Seite einer langen Liste von extrem talentierten Fahrern, die auf GT3-Autos spezialisiert sind, war sofort konkurrenzfähig und vor allem schnell. Im ersten Rennen fehlten im sieben Zehntel auf die Pole Position – eine Zeit, mit der er in jeder anderen Meisterschaft locker in die Top Ten gekommen wäre (das Niveau in der DTM ist so hoch, dass er in die Top 20 kam, nichtsdestotrotz ein brillantes Ergebnis). Am Ende belegte er am Samstag einen sehr guten 16. und am Sonntag den 18. Platz und bewies damit, dass er den Ferrari genauso gut beherrscht wie sein Rallyeauto…