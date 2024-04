Das Purosangue Beifahrer-Erlebnis

Optional ist auch ein Carbonfaser-Gewebe verfügbar, in das ein extrem feiner Kupferdraht integriert ist. Ergebnis: Das Interieur des Purosangue ist ein absolutes Novum – nicht nur für einen Ferrari, sondern für die gesamte Automobilbranche. Der deutsche Spezialist Burmester liefert das Audiosystem, eine 3D-Surround-Sound-Anlage mit 21 Lautsprechern, die neue Maßstäbe in Sachen Klangqualität und Klarheit setzt. Der ‚Bändchen‘-Hochtöner feiert hier sein Debüt in der Automobilindustrie, und der Subwoofer ist in einem eigenen geschlossenen Gehäuse untergebracht, das für einen rundum klaren Bass sorgt.

Eine Metapher für den Purosangue selbst. Alle Frequenzen werden in spektakulärer Fülle abgedeckt.