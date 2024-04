Die Kraft der Träume

Jede Ferrari-Geschichte beginnt mit einer Erinnerung – in der Regel an die allererste Begegnung mit einem Cavallino Rampante. In diesem Fall handelte es sich um den ersten chinesischen Formel-1-Grand-Prix, der 2004 in Shanghai stattfand und bei dem Ferrari gewann.

„Ich war erst neun Jahre alt, als mein Vater mich zu diesem Rennen mitnahm“, erinnert sich Ferrari-Kunde Feng Shaolun. „Ich werde mich immer daran erinnern: der vorbeirasende, leuchtend rote Wagen, begleitet vom Sound des V10-Motors, als er die Ziellinie passierte. Unvergesslich.“ Das war der magische Moment, der die Leidenschaft für das Unternehmen aus Maranello entfachte – eine Leidenschaft, die diesen Kunden zu einem begeisterten Sammler von Ferrari-Autos werden ließ. Und nicht irgendwelche Ferrari-Autos. Feng ist ein Fan von Tailor Made-Modellen, von denen er drei besitzt.