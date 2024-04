Die Kraft des Begehrens

Ein strahlendes Weiß eröffnete die Schau mit der Leichtigkeit und Geschmeidigkeit des „Cloud“-Nappaleders. Es wird belebt durch die „Check 7X7“-Steppung, die sich als unverwechselbares Motiv durch die gesamte Kollektion zieht. Hautfarbenes Leder ist mit Camouflage-Perforationen gearbeitet, die bei genauerem Hinsehen ein dezentes Cavallino-Logo erkennen lassen. Feine, transparente Strickwaren umhüllen den Körper wie ein Kokon aus Gaze. Marineblaue technische Wolle, Zopfstrick und Nylon in puderblauen Nuancen zeigen sich haptisch und ultraluxuriös. Experimenteller Denim erkundet die raffiniertesten Waschungen und bringt mit seinen vertikalen Bleichungen eine Fülle von Texturen zum Vorschein.

Eine Beleuchtung in intensivem hellem Bernstein begleitete während der Schau den stimmungsvollen Übergang vom Tag zum Abend und brachte eine neue Oberfläche aus Seide, in die Metallfasern eingewebt sind, zum Erstrahlen. Das einzigartige Ferrari-Rot mit all seiner Energie und ikonischen Aufladung beschloss die Schau mit einem spektakulären Finale, das vom Glanz des Lackleders dominiert wurde. Das war der Moment, in dem Iannone , so die Vogue, „voll aufs Gas stieg“.

Ferraris Mission der Nachhaltigkeit wird durch die ständige Suche nach verantwortungsvollen Materialien und umweltfreundlichen Lösungen fortgesetzt. Die Ethik steht dabei im Mittelpunkt des ästhetischen Entwurfs. Wolle, Bio-Baumwolle, Denim und Leder - alle Materialien, die auf dem Laufsteg zu sehen waren, sind nach den höchsten Standards zertifiziert.