AUTO DER ZUKUNFT ALS VIDEOSPIEL

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Kristallkugel und könnten sehen, wie ein Einsitzer-Supercar in Zukunft bei Ferrari aussehen könnte. Es ist die Art von Herausforderung, von der jeder Kreative träumt, und es ist genau das, was Flavio Manzoni seinem Advanced Design-Team vorlegte, als er es in ein ebenso spannendes wie grenzgeniales Forschungsprojekt einbezog: ein Konzeptfahrzeug zu schaffen (etwas, das man an sich schon lange nicht mehr getan hatte), das das erste digitale Auto in der Geschichte von Ferrari sein würde.

Doch es müsse immer noch ein Ferrari sein, betonte Manzoni von Anfang an. „Es war wichtig, weit in die Zukunft zu blicken und den Zeithorizont in die ferne Zukunft zu verschieben“, erklärte er. „Aber wir mussten es auf realistische Weise machen. Also haben wir wie immer die Techniker einbezogen, um synergetisch arbeiten zu können, insbesondere mit der Aerodynamik-Abteilung unter der Leitung von Matteo Biancalana.“ Flankiert wurde er von Matteo De Petris, Chief of Advanced Design, Francesco Russo von der Abteilung Exteriors, Thomas Granjard von Interiors, Silvia Cavallaro von Colours&Trim und Salvatore Della Ventura von 3D. „Natürlich habe ich, wie bei jedem Projekt, meinen Designern gesagt, dass es das schönste Auto der Welt sein musste“, gab Manzoni zu.