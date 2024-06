The Official Ferrari Magazine: Ausgabe 63

Zurück in Maranello gibt es eine faszinierende Führung durch das neue e-Building von Ferrari, in dem die Sportwagen von morgen gebaut werden. Dieses hochmoderne Werk, das einen Meilenstein in der Entwicklung der Geschichte von Ferrari darstellt, ist eine Anspielung auf die ökologische Zukunft der Marke, ihre Multi-Energie-Strategie und ein völlig neues Herstellungsverfahren.

An anderer Stelle des Magazins gewährt Ferrarista Andrew Pisker einen Einblick in seine außergewöhnliche Sammlung von ikonischen Ferraris, zu denen ein 500 TRC, der den Pebble Beach Concours gewonnen hat, und zwei 365 GTB4 Daytonas gehören. Außerdem wartet die legendäre Geschichte des Kampfes zwischen Clay Regazzonis legendärem Ferrari 312 B3 und dem brasilianischen Champion Emerson Fittipaldi in der Formel-1-Saison 1974, an die sich Fittipaldi selbst erinnert. Und schließlich wäre da noch die außergewöhnliche Geschichte über ein automobiles Prachtstück: ein Ferrari 166 Inter von 1948, der kürzlich in Neuseeland entdeckt wurde.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.