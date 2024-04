THE OFFICIAL FERRARI MAGAZINE: AUSGABE 62

Vor siebzig Jahren eröffnete Ferrari seine erste Händlerniederlassung in den USA. Inzwischen gibt es verteilt über die 50 Bundesstaaten mehr als fünfzig Betriebe. Lernen Sie die engagierten Teams kennen, die jeden Tag Träume wahr werden lassen. Und diese Träume müssen nicht unbedingt etwas mit Autos zu tun haben. Nehmen Sie in der ersten Reihe Platz und bewundern Sie die zahlreichen Looks der Ferrari-Modekollektion Frühjahr/Sommer 2024: So können Sie die Leidenschaft der Marke spüren, auch wenn Sie nicht auf der Straße unterwegs sind.

Außerdem spricht der Sieger der Challenge Europe und begeisterte Ferrari-Sammler Motohiko Isozaki im Magazin über seine einzigartige Verbindung zur Marke und der legendäre GTO und der Testarossa feiern gemeinsam ihren 40. Geburtstag. Last, but not least stattet eine Gruppe glücklicher Purosangue-Fahrer der Inneren Mongolei einen unvergesslichen Besuch ab, um an einer abenteuerlichen und wahrhaft atemberaubenden Fahrt auf dem Eis teilzunehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.