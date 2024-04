The Official Ferrari Magazine: Ausgabe 60

Dieses historische Gefühl kommt auch bei einem anderen Auto auf, dem die Classiche-Abteilung wieder seine frühere Pracht zurückgegeben hat: dem 212 Inter, der der Schauspielerin Ingrid Bergman gehörte. Anschließend schlüpfen wir in die ikonischen Rennanzüge, die in einer Lederversion für die Modekollektion Ferrari HW 23-24 neu aufgelegt wurden, und stöbern in dem prestigeträchtigen Buch in limitierter Auflage, das Ferraris facettenreiche Geschichte der Langstreckenrennen feiert, einschließlich des unglaublichen Sieges beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Außerdem würdigen wir die multinationalen Frontline-Teams, die für großartige Kundenerlebnisse auf der ganzen Welt sorgen, fahren in einem 296 GTS durch die Straßen von Las Vegas und erfahren von drei sehr unterschiedlichen italienischen Ferraristi, warum das Zertifikat von Ferrari Approved heute wichtiger denn je ist. Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.