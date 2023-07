Official Ferrari Magazine Ausgabe Nr. 58

Auf dem Cover der neuesten Ausgabe des Official Ferrari Magazine ist der atemberaubende Roma Spider zu sehen, der – eben wie das Coupé – an das klassische Design der 1960er Jahre anknüpft und mit der bahnbrechenden Technologie und Geschwindigkeit von heute kombiniert wird. Der große Unterschied besteht natürlich in dem Soft-Top, das sich in nur wenigen Sekunden einfahren lässt, sodass der Fahrer unterwegs den vollen Sound des V8-Doppelturbomotors genießen kann.

Doch damit nicht genug: Außerdem gibt es einen tieferen Einblick in die Geschichte der Coupé-Spider-Kombinationen, die im Laufe der Jahrzehnte aus Maranello hervorgegangen sind, darunter das von Pininfarina entworfene 3,3-Liter-V12-Motor-Duo 275 GTB und 275 GTS aus dem Jahr 1964.