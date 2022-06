In der herrlichen Wüstenlandschaft Bahrains nimmt sich Arthur Leclerc eine Auszeit von seinem randvollen Formel-3-Terminkalender, um die Grenzen des Ferrari Roma auszuloten, während FDA-Pilota Oliver Bearman das Bell-Werk in Bahrain besucht, um herauszufinden, wie viel innovative Technologie in ihren Formel-1-Sturzhelmen steckt.





Das Thema Formel 1 wird mit dem jüngsten Neuzugang im F1-Kalender, dem 5,412 km langen Miami International Autodrome, fortgesetzt. Wir erforschen die Geschichte hinter der brandneuen Rennstrecke und dem Hard Rock Stadium, das zur neuen Heimat für Hollywood-Prominente, Sportstars und 80.000 begeisterte Fans geworden ist.