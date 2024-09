THE OFFICIAL FERRARI MAGAZINE: AUSGABE 64

Drehen Sie die Zeit sechzig Jahre zurück ins Jahr 1964 und erleben Sie das Debüt des atemberaubenden 275 GTB, eines Ferrari, der den Design-Einsatz in Maranello erheblich erhöhte und der Marke eine Vielzahl berühmter Fans einbrachte, darunter die Hollywood-Superstars Steve McQueen und Clint Eastwood.

An anderer Stelle des Magazins begibt sich der in Texas lebende Ferrari-Sammler Grant Shaw auf eine Tour durch Austin, Hauptstadt des Bundesstaates und Austragungsort des Großen Preises der USA. Außerdem warten ein Besuch in Chile, um den Geschäftsmann Fernando Solís und seinen ganz besonderen Tailor Made 812 Competizione zu treffen, ein Roadtrip durch Japan in einem Purosangue-Trio und zuletzt auch die Geschichte hinter den Kulissen des Scuderia Ferrari HP Esports-Teams, das den Konstrukteurstitel in der Formel 1 Sim Racing Weltmeisterschaft 2023-24 gewonnen hat.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.