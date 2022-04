Die Saison 2022 war von vornherein ein Sprung ins Unbekannte. Das neue Reglement hat reinen Tisch gemacht und eventuelle Wettbewerbsvorteile aus der vergangenen Saison für die besseren Teams buchstäblich beseitigt.





So jedenfalls die Theorie. In Wahrheit war die einzige Möglichkeit, die Fähigkeiten des neuen Ferrari F1-75 zu beurteilen, das Rennen, und nach zwei Runden der Weltmeisterschaft 2022 führt die Scuderia die Konstrukteurswertung (mit deutlichen 40 Punkten Vorsprung) an, während ihre beiden Fahrer, Charles Leclerc und Carlos Sainz, auf Platz eins bzw. zwei in der Fahrerwertung liegen.