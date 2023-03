Der Montblanc Ferrari Stilema SP3 Limited Edition 599

Der Stilema SP3 wird aus Titan für Kappe und Schaft, in Kombination mit einer Feder aus massivem Weißgold gefertigt – dieser Herstellungsprozess wird in etwa 30 verschiedenen Schritten gänzlich von Hand durchgeführt. Beim Zurückziehen einer ferrariroten, halbtransparenten Lamelle kommt ein einzigartiger Tintenfüllmechanismus zu Vorschein. Danach ist der Füller einsatzbereit. Das ist fast so, als würde man einen Sportwagen betanken.

Auf der Feder des Stilema SP3 599 sind die Buchstaben „SP3“ eingraviert, auf seiner Kappe prangen außerdem das ikonische Cavallino Rampante von Ferrari sowie das berühmte Montblanc-Emblem aus demselben massiven Weißgold.