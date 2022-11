1963 trat Piper auch für Luigi Chinettis berühmtes NART in Le Mans an: Gemeinsam mit Masten Gregory fuhr er einen 250 GTO LMB. Obwohl letzterer einen kurzen Abstecher in die Sandbank der Mulsanne-Gerade machte, erreichten sie den sechsten Platz in der Gesamtwertung und trugen damit dazu bei, dass die ersten sechs Plätze ausschließlich von Ferraris belegt wurden.

Dann kaufte Piper seinen zweiten GTO, an dem er selbst einige Änderungen vornahm: Er schnitt die Windschutzscheibe zu, senkte das Dach und tunte den V12-Motor des Ferrari. Man erzählt, der Ferrari-Werksfahrer Lorenzo Bandini habe das Auto zum schnellsten GTO der Welt erklärt. Dem konnte der damalige technische Direktor, der kürzlich verstorbene Mauro Forghieri, nur zustimmen.

Danach holte sich Piper den 250 LM, damals der heißbegehrteste Ferrari überhaupt, und nahm weiter an einer Unzahl von Rennen teil, oft auch am Steuer der Modelle 365 P2 und 330 P3/4.

Das vielleicht bekannteste Markenzeichen von Piper? Die grüne Lackierung seiner Rennwagen. Nur eine Farbe, könnte man meinen. Doch seinen 250 LM oder 330 P3/4 in jenem Grün zu sehen, das später als „Piper Green“ bekannt wurde, löst immer noch starke Emotionen aus. Wir sind es einfach gewohnt, Ferraris mit roter Lackierung zu sehen ... Pipers charakteristische Farbe entstand, als sein ehemaliger Sponsor Esso ihn nach der Sueskrise – was unter anderem zu einer Ölknappheit in Großbritannien führte – nicht mehr unterstützen konnte. Und so wechselte er zu BP Green. „Ich fand es gut, eine Farbe auszuwählen und dabei zu bleiben“, so seine Erklärung.