Ferrari gewann hier im Jahr 1949 seinen ersten GP von Italien. Alberto Ascari konnte 1951 und 1952 erneut in Monza siegen, wobei der zweite Triumph die Krönung einer Saison der totalen Dominanz bedeutete. In jenem Jahr gewann Ferrari nicht nur jeden Meisterschafts-GP, sondern holte auch seinen ersten Weltmeister-Titel.





Der arme Ascari starb 1955 in Monza beim Testen eines Sportwagens. Im selben Jahr wurde die Strecke in Monza um das berühmte Hochgeschwindigkeits-Oval von 4,2 km erweitert. Die schnellste Rennstrecke in der Formel 1 wurde noch schneller.





Das Oval wurde bis 1969 für Sportwagenrennen genutzt und Ferrari gelang hier zwischen 1965 und 1967 ein Hattrick beim 1000-km-Rennen von Monza. Am denkwürdigsten war vielleicht der Sieg von 1967, der auf den historischen 1-2-3 Triumph von Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Daytona folgte. Die siegreichen Fahrer waren erneut Chris Amon und Lorenzo Bandini. Sie führten Ferrari zu einem weiteren Sportwagen-Weltmeisterschaftstitel – der 13. seit 1953.