Der LaFerrari: Ein echter Vorreiter

Neuerungen gab es auch in der Kabine. Der LaFerrari war der erste Ferrari mit einer rekonfigurierbaren digitalen Instrumentenanzeige. Weitere Bedienelemente wurden im Formel-1-Stil am Lenkrad angebracht, und es gab einen eleganten schwebenden Flügel, auf dem sich die Funktionstasten für das Getriebe befanden. Das Siebenganggetriebe wurde über längere und ergonomischere Schaltwippen gesteuert.

Wie alle Ferraris in limitierter Auflage war er also ein technischer Vorreiter. Als einer der ersten Hybrid-Sportwagen der Welt war er auch ein Vorbote für die Umstellung der Automobilindustrie auf elektrifizierte Antriebe.

Doch das Schönste am LaFerrari war die Art und Weise, wie er sich fuhr. Er ist nach wie vor einer der herausragendsten Supersportwagen der Welt auf der Straße oder auf der Rennstrecke. Er fühlte sich klein, wendig und super reaktionsschnell an. Sein V12-Motor verlieh ihm den explosiven Charme eines großen analogen Sportwagens. Doch die elektronische Steuerung – darunter ein hervorragendes Stabilitätssystem – schmeichelte dem Fahrer und steigerte die Leistung nahtlos. Es war ein meisterhaftes Beispiel dafür, wie Hightech den Fahrspaß steigern kann. Ein Testfahrer sagte über den Ferrari LaFerrari (so sein vollständiger Name): ‚Er ist so gut, dass sie ihm einen doppelten Namen gegeben haben.‘