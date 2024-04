Der KC23: Absolut einzigartig

Manchmal werden Ferraris einzigartige One-off-Modelle nie in der Öffentlichkeit gezeigt. In diesem Fall ist der Besitzer sehr daran interessiert, seine Zusammenarbeit mit der Welt zu teilen. Der KC23, die Krönung der Ferrari-Personalisierung, wird vom 13. bis 16. Juli beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, bevor er vom 1. August bis 2. Oktober sehr zur Freude der Ferraristi im Ferrari-Museum in Maranello zu sehen sein wird.

Wahrscheinlich wird er viele Ferrari-Besitzer und -Fans dazu inspirieren, wie der Ferrari ihrer Träume aussehen könnte. Für einen visionären Kunden ist dieser Traum wahr geworden.