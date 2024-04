Die Insider-Story

Was anfangs ein wenig einschüchternd wirken kann, ist rundum intuitiv, sobald man sich mit der Steuerlogik vertraut gemacht hat. Und sicherer, so die Designer. Laut Ferrari ist dies alles Teil der Philosophie ‚Augen auf die Straße, Hände ans Lenkrad‘. So wurden biometrische Tests durchgeführt, um empirisch nachzuweisen, dass der Fahrer weniger abgelenkt wird.

Nicht vergessen: Es gibt auch die Option eines Lenkrads mit eingesetzten LEDs an der Oberseite, die rot bis blau aufleuchten, wenn sich das Auto der Drehzahlgrenze nähert. Eine weitere haptische Taste, die sich auf der linken Seite des Armaturenbretts befindet, verstellt die Außenspiegel. Traditionelle Türgriffe gehören nicht mehr zur Innenausstattung von Ferrari, zum Aussteigen muss man nun einen diskreten Knopf drücken.

Ferraris Centro Stile ist ein modernistisches Unternehmen, hat aber seine nostalgische Seite offenbart, indem es den Gangwahlschalter so überarbeitet hat, dass er das Open Gate-Layout so vieler klassischer Ferraris nachahmt. Es ermöglicht dem Fahrer, nahtlos zwischen M für manuell, R für Rückwärtsgang usw. zu wechseln. Das Ganze ist Teil eines Vereinfachungsprozesses, der den Fahrer jedoch so intelligent wie möglich mit der Maschine verbindet. Und in diesem Fall auch mit der Vergangenheit…