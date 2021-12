Alle diese Fahrzeuge hatten – sei es durch die Platzierung des Motors, das Design des Fahrgestells oder aerodynamische Innovationen – einen deutlichen und unmittelbaren Einfluss auf den Ferrari Daytona SP3. Während der 330 P4 sowohl in puncto Design als auch beim Namen – die Daytona SP3-Plakette ist eine Anspielung auf den Dreifachsieg von Ferrari bei den 24 Stunden von Daytona 1967 – eindeutig den stärksten Einfluss hatte, ist er nicht der einzige, der aufgrund der Fülle an Innovationen, die aus der Ära der Sportprototypen hervorgingen, als Inspirationsquelle fungierte.





Die geschwungenen, eleganten vorderen Kotflügel sind deutlich am Ferrari 312 P zu erkennen, während die ausgeprägten Türen, die den Luftstrom von den Vorderrädern ableiten, auch ein wesentlicher Bestandteil des 512S sind, jenes riesigen 5-Liter-V12-Rennboliden, der 1970 und 1971 an der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft teilnahm und in Sebring und Kyalami gewann. Auch das Cockpit, das direkt in das Hochleistungs-Chassis integriert ist, wurde zum Teil vom 350 Can-Am inspiriert, der als Weiterentwicklung der P3/4-Serie für die kanadischen und amerikanischen Rennstrecken von 1967 gebaut wurde.