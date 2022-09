Zwischen den beiden Streben und zwei Hutzen aus Carbonfaser sitzt ein dramatisch aussehender Querflügel aus Carbonfaser, der dem Roadster einen ‚Targa‘-Stil verleiht.





Die wohl beeindruckendsten Designelemente bei diesem One-off-Modell sind jedoch im Inneren des Autos zu finden. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt, wird das Farbschema des Exterieurs mit weißen und blauen Streifen auf Mitteltunnel, Sitzen und Lenkrad aufgegriffen, während sich mehrere Bereiche aus Carbonfaser und ein gesticktes Cavallino Rampante in Weiß am unteren Rand des Lenkrades befinden.





Der SP51 entspricht dem Geist von Maranellos erstem Drop-Top-Sportwagen mit V12-Frontmotor seit 50 Jahren und soll ein spektakuläres Open-Air-Fahrerlebnis bieten.