Die Ferrari Purosangue New Zealand Grand Tour: die dritte Etappe

Aotearoa, der Name für Neuseeland in der Māori-Sprache, wird weitläufig mit „Land der langen weißen Wolke“ übersetzt und bezieht sich auf die Wolkenformationen, die polynesischen Seefahrern vor 700 Jahren dabei halfen, die Inseln zu finden. Als wir an diesem Morgen von Blenheim, einer von Weinbergen umgebenen Kleinstadt, die einige der besten Sauvignon Blanc-Weine der Welt hervorbringt, nach Norden fuhren, streifte die lange weiße Wolke die Hügelkuppen und ließ dabei Regen fallen.

Nachdem der Manettino in den Modus für das Fahren auf nassem Untergrund geschaltet und die Aufhängung auf die weichste Stufe eingestellt worden war, düste der Purosangue über kurvenreiche Straßen zwischen wogendem Meer und Urwald, während wir der zerklüfteten Küste mit Blick auf die Cookstraße folgten, dem Gewässer, das die Südinsel von ihrem dichter besiedelten Nachbarn im Norden trennt.