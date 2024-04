Die Ferrari Purosangue New Zealand Grand Tour: die vierte Etappe

Der zweite und letzte Tag der Tour bestand aus einer 261 Kilometer lange Fahrt vom Mount Cook in Richtung Südwesten nach Queenstown, unserem Endziel. Auf der Crown Range, der höchsten Straße der Südinsel Neuseelands, kam der Purosangue so richtig in Fahrt. Die Straße führt über eine Reihe von aufregenden Steigungen und Gefällen, die wie geschaffen sind für den 12-Zylinder-Saugmotor des Ferrari und für ein Auto mit optimaler Gewichtsverteilung und so hervorragender Wendigkeit.